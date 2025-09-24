Präsidentin der Nationalversammlung Serbiens ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

Baku, 24. September, AZERTAC

Eine Delegation um die Präsidentin der Nationalversammlung der Republik Serbien, Ana Brnabić, hat heute die Ehrenallee in Baku besucht. Die Gäste ehrten hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legten Blumenkranz an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.

Man gedachte hier auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin, Akademikerin, Zarifa Aliyeva, und legte man an ihrem Grabmal frische Blumen nieder.

Dann besuchte die Delegation die Allee der Märtyrer, wo er das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben.

Die serbische Delegation hat vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte über die Bau- und Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.