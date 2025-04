Roboter „Curiosity“ fährt allein seit Jahren über den Mars

Baku, 30. April, AZERTAC

Der Rover „Curiosity“ ist schon seit August 2012 auf dem Mars unterwegs. Da oben posierte er sogar schon für Selfies. Doch nun gibt es ein neues, bislang wohl noch nicht dagewesenes Bild: Es zeigt „Curiosity“ während seiner Fahrt über den Mars.

„Curiosity“ sei nie kamerascheu gewesen, teilt die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Doch am 28. Februar sei „Curiosity“ in einem „vermutlich ersten Bild“ aus dem Orbit festgehalten worden, „das den Rover bei seiner Fahrt über den Roten Planeten zeigt“.

Das Bild sei von der HiRISE-Kamera aufgenommen worden, die Abkürzung steht für das High-Resolution Imaging Science Experiment, wie AZERTAC unter Berufung auf Spiegel berichtete. Das Foto zeige „Curiosity“ als dunklen Fleck an der Spitze einer langen Roverspur, so die Nasa. Die Spur erstreckt sich demnach über eine Länge von etwa 320 Metern und ist durch insgesamt elf Fahrten entstanden.

Mit 0,16 km/h unterwegs - Die erste dieser Fahrten begann am 2. Februar, als „Curiosity“ der Nasa zufolge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 0,16 Kilometer pro Stunde vom Gediz-Vallis-Kanal aus zu seinem nächsten wissenschaftlichen Ziel fuhr: einer Region mit potenziellen kastenförmigen Formationen, die möglicherweise vor Milliarden von Jahren durch Grundwasser entstanden sind.

Wie schnell der Rover das Gebiet erreicht, hängt laut Nasa von einer Reihe von Faktoren ab: unter anderem davon, wie gut er navigiert und wie schwierig das Gelände zu durchqueren ist. Das vorliegende Foto zeige „Curiosity“ am Fuß eines steilen Anstiegs. Seit dem Tag der Aufnahme sei der Rover den Anstieg Stück für Stück hochgefahren. In etwa einem Monat soll „Curiosity“ an seinem neuen Forschungsziel ankommen.

Im vergangenen Jahr hatte der Roboter unbeabsichtigt einen ungewöhnlichen Fund auf dem Mars gemacht. Der eine Tonne schwere Roboter brach einen Felsen auf, als er darüberrollte. Zum Vorschein kam ein gelblich schimmernder Stoff: Schwefel. Nicht als Mineral, sondern in Reinform, wie die Nasa mitteilte.

„Curiosity“ erforschte den Gediz-Vallis-Kanal im Gale-Krater. Diese Region soll vor drei Milliarden Jahren entstanden sein, vermutlich durch Wasser und Stein. Der Rover hatte hier schon Sulfate entdeckt, die sich bei der Verdunstung von Wasser bilden. Mit dem Projekt will die Nasa ihrem Ziel näherkommen, herauszufinden, ob der Mars bewohnbar für uns Menschen sein könnte.