Rotterdam: Kind beschädigt 50-Millionen-Euro-Gemälde

In einem Museum in Rotterdam in den Niederlanden hat ein Kind ein Kunstwerk des US-amerikanischen Malers Mark Rothko beschädigt. Der Wert des Bildes wird auf bis zu 50 Millionen Euro geschätzt. Wie teuer die Reparatur wird und wer sie bezahlen muss, ist noch unklar.

Laut den Medienberichten ist der Schaden "oberflächlich". Ein Sprecher sagte, es seien "kleine Kratzer" im unteren Teil des Gemäldes sichtbar. Nun suche man nach Experten, die das Bild reparieren könnten. Bei vergleichbaren Vorfällen in der Vergangenheit soll das Museum die Reparaturkosten den Besuchern in Rechnung gestellt haben, die für die Schäden verantwortlich waren. Zwar ist die Identität des Kindes und seiner Eltern bekannt, aber sie wurde noch nicht öffentlich bekannt gegeben.

Mark Rothko wurde 1903 im heutigen Lettland als Kind jüdischer Eltern geboren und wanderte als Kind mit seiner Familie in die USA aus. Der 1970 verstorbene Künstler zählt zu den Vertretern des abstrakten Expressionismus und gilt als Vorreiter der Farbflächenmalerei.