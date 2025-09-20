Ruandas Präsident informiert sich vor Ort über „ASAN Xidmət“

Baku, 20. September, AZERTAC

Am 20. September hat Ruandas Präsident Paul Kagame im Rahmen seines Arbeitsbesuchs das Zentrum „ASAN Xidmət“ in Baku besucht, um sich mit dessen Arbeitsweise vertraut zu machen.

Ulvi Mehdiyev, Vorsitzender der staatlichen Agentur für öffentliche Dienste und soziale Innovationen beim Präsidenten der Republik Aserbaidschan, informierte den Präsidenten ausführlich über die Zentren „ASAN Xidmət“, die auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev eingerichtet wurden, sowie über die Projekte im Bereich sozialer Innovationen.

Dem ruandischen Präsidenten wurde das Modell „ASAN Xidmət“ in einer Präsentation vorgestellt. Es bestehen Verträge mit mehr als 30 Ländern und internationalen Organisationen über den Export von ASAN, das als nationales Markenzeichen und geistiges Produkt Aserbaidschans anerkannt ist.

Die Vereinten Nationen erkennen das Konzept „ASAN Xidmət“, das zu einer internationalen Marke Aserbaidschans geworden ist, als eines der besten Modelle an und fördern dessen Anwendung auf vier Kontinenten.

Die Kooperationsverbindungen, um die Erfahrung von „ASAN Xidmət“ mit Ruanda zu teilen, wurden auf Basis der Ergebnisse eines Treffens zwischen den Präsidenten Aserbaidschans und Ruandas während des Besuchs in Aserbaidschan im November 2024 im Rahmen der COP29-Gespräche geknüpft.

In diesem Rahmen wurde im Juni dieses Jahres ein Memorandum of Understanding zwischen der staatlichen Agentur und einer zuständigen ruandischen Institution unterzeichnet.