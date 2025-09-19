Ruandas Präsident Paul Kagame zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 19. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Ruanda, Paul Kagame, ist am 19. September zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan eingetroffen.

Wie AZERTAC berichtet, wurde am internationalen Flughafen Heydar Aliyev eine Ehrenformation für den hochrangigen Gast gehalten, wo die Nationalflaggen beider Länder wehten.

Der Präsident der Republik Ruanda wurde von Aserbaidschans stellvertretendem Premierminister Samir Scharifov, dem stellvertretenden Außenminister Yaltschin Rafiyev sowie weiteren offiziellen Vertretern empfangen.