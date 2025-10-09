Russischer Präsident: Ursache des AZAL-Flugzeugabsturzes ist mit mehreren Faktoren verbunden
Baku, 9. Oktober, AZERTAC
Während eines Treffens mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev nannte der russische Präsident Wladimir Putin mehrere Faktoren, die zum Absturz des AZAL-Flugzeugs geführt haben.
Das Staatsoberhaupt sagte: „Der erste Faktor ist, dass sich eine ukrainische Drohne im Luftraum befand. Wir verfolgten drei Drohnen, die in der Nacht des Unglückstages in das Gebiet der Russischen Föderation eingedrungen waren. Der zweite Grund betrifft technische Fehlfunktionen im russischen Luftverteidigungssystem selbst.“
Seinen Angaben zufolge trafen die beiden abgefeuerten Raketen die Maschine nicht direkt, wenn sie das getan hätten, wäre das Flugzeug sofort abgestürzt.
Er betonte zudem, dass der Schaden nicht durch die Sprengkopffragmente selbst verursacht wurde, sondern höchstwahrscheinlich durch Trümmerteile der Raketen.
