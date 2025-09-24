Serbiens Parlamentspräsidentin: Aserbaidschan ist einer der zuverlässigsten Energielieferanten der Welt

Baku, 24. September, AZERTAC

Aserbaidschan ist einer der zuverlässigsten Energielieferanten der Welt. Serbien ist bestrebt, die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan im Energiesektor auszubauen, sagte Ana Brnabić, Präsidentin der Nationalversammlung Serbiens, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der aserbaidschanischen Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova.

Die Parlamentssprecherin wies darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Serbien in den letzten fünf Jahren intensiviert haben. „Der Handelsumsatz zwischen unseren Ländern ist von 20 Millionen auf 560 Millionen Dollar gestiegen“, betonte sie.

Ana Brnabić äußerte sich lobend über den aktuellen Stand der interparlamentarischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.