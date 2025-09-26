Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund
New York, 26. September, AZERTAC
„Präsident Ilham Aliyev und das aserbaidschanische Volk sind für uns mehr als Partner – sie sind gute Freunde Serbiens. Und das ist in der heutigen Welt keineswegs selbstverständlich“, sagte das der Präsident der Republik Serbien, Aleksandar Vučić, in einem Interview mit AZERTAC.
Vučić betonte, dass Präsident Ilham Aliyev in Serbien nicht nur als herausragender Staatsmann anerkannt wird, sondern auch große Sympathie in der Bevölkerung genießt.
„Gleichzeitig haben wir unsere Zusammenarbeit auf allen Ebenen ausgeweitet und vertieft. Erst gestern hat unser Parlamentspräsident Baku besucht – Ihr Land –, und wir arbeiten in unterschiedlichen Bereichen eng zusammen, von der Landwirtschaft bis hin zur militärisch-technischen Kooperation. Diese Zusammenarbeit werden wir auch in Zukunft fortsetzen, ihr Niveau weiter steigern und sie weiter verbessern. Ich sende meine herzlichsten Grüße an unsere aserbaidschanischen Freunde – und an meinen Bruder“, fügte der serbische Präsident hinzu.
