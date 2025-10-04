Studie zur Deportation von Aserbaidschanern aus Armenien veröffentlicht

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Eine wissenschaftliche Untersuchung zur Deportation der aserbaidschanischen Bevölkerung aus der Armenischen SSR in den Jahren 1948–1955 und 1988–1991 wurde in der internationalen Fachzeitschrift „Lex-Localis“ veröffentlicht.

Die Autoren, Forscher am Institut für Geschichte und Ethnologie der ANAS, beleuchten das Thema anhand umfassender Archivquellen und einschlägiger historischer Literatur. Die Studie analysiert die Zwangsumsiedlungen sowie die Verbrechen an Aserbaidschanern in dieser Zeit.

Die Zeitschrift ist in renommierten Datenbanken wie Scopus und Web of Science gelistet.