Sudan lädt aserbaidschanische Unternehmen zu Investitionen ein
Baku, 1. November, AZERTAC
Der sudanesische Botschafter Anas Eltayeb Elgaylani Mustafa erklärte, dass der Sudan aserbaidschanische Unternehmen einlädt, in Bereiche wie Energie, Bergbau, Landwirtschaft und Viehzucht zu investieren. Beide Länder arbeiten derzeit an gemeinsamen Projekten und wollen einen Mechanismus politischer Konsultationen zwischen den Außenministerien entwickeln, um ihre Positionen zu internationalen und regionalen Fragen besser abzustimmen. Die Kooperation soll sowohl Sudans Wirtschaft stärken als auch Aserbaidschans wirtschaftliche Präsenz in Afrika ausbauen.
