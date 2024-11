Uruguayische Senatorin: Extreme Wetterbedingungen beeinträchtigen nicht nur Klima, sondern auch Gesundheit

Baku, 18. November, AZERTAC

„Der Klimawandel wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt auf die menschliche Gesundheit aus. Extreme Wetterbedingungen wirken sich nicht nur auf das Klima aus, sondern haben auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Überschwemmungen und Dürren führen zu Ausbrüchen von durch Wasser übertragenen Krankheiten und einer ernsthaften Verknappung von Trinkwasser. Diese Probleme sind in den direkt betroffenen Gebieten besonders sichtbar“, sagte Irene Moreira, Mitglied des uruguayischen Senats, bei ihrer Rede bei der Sitzung am zweiten Tag des im Rahmen der COP29 in Baku abgehaltenen Parlamentstreffens.

„Der Klimawandel beeinträchtigt nicht nur die Qualität, sondern verringert auch die Zugänglichkeit. Seine Auswirkungen sind in der Landwirtschaft und der Fischerei zu sehen. Diese Veränderungen führen dazu, dass sich die Art und Weise ändert, wie Menschen fischen. Diese Veränderungen verändern die Fangsaison und damit die Arbeitsbedingungen. So sind die Menschen gezwungen, unter härteren Bedingungen zu arbeiten“, sagte die uruguayische Senatorin.