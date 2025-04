USA halbieren die Zahl ihrer Soldaten in Syrien

Baku, 19. April, AZERTAC

Die USA ziehen die Hälfte ihrer Soldaten aus Syrien ab.

Das Pentagon teilte mit, die Militärpräsenz in dem Land werde in den kommenden Monat auf unter 1.000 Truppenangehörige reduziert. Die für den Kampf gegen die Terrororganisation IS eingesetzten Einheiten seien weiterhin bereit, ihrer Aufgabe nachzukommen, erklärte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums.

Die US-Truppen waren 2014 nach Syrien verlegt worden.