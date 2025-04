Vatikan: Wahl des neuen Papstes beginnt am 7. Mai

Baku, 29. April, AZERTAC

Die Wahl des neuen Papstes beginnt am 7. Mai. Das entschieden die in Rom versammelten Kardinäle, wie der Vatikan mitteilte. In dem Konklave bestimmen die Wahlberechtigten einen Nachfolger für den am Ostermontag gestorbenen Papst Franziskus.

Alle Kardinäle unter 80 Jahren sind verpflichtet, an der Papstwahl teilzunehmen. Die geheime Abstimmung findet in der Sixtinischen Kapelle statt. Diese wurde inzwischen für Besucher geschlossen wird derzeit für das Konklave vorbereitet.

Der ranghöchste Kardinalbischof unter 80 Jahren, Pietro Parolin (70), leitet das Konklave. Zur Abgabe ihrer Stimme treten die Kardinäle einzeln vor den Altar, leisten einen Eid und legen den Zettel mit einem Namen in die Urne. Zum Papst gewählt ist, wer mehr als zwei Drittel der Wählerstimmen auf sich vereinigt.

Die Stimmzettel werden nach den Wahlgängen bis zu zwei Mal täglich verbrannt. Dabei wird mittels Chemikalien schwarzer oder weißer Rauch als Signal für die Öffentlichkeit erzeugt. Schwarz, solange kein Papst gewählt wurde - weiß, wenn die Wahl erfolgreich war.