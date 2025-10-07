Viktor Orbán: Heute in Gabala erleben wir Triumph unserer gemeinsamen Werte, unseres Erbes und unserer starken Einheit

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

„Heute in Gabala nehmen wir nicht nur an einem Gipfeltreffen teil, sondern erleben den Triumph unserer gemeinsamen Werte, unseres Erbes und unserer starken Einheit“, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán beim 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS).

Er dankte Präsident Ilham Aliyev herzlich für die Einladung und die außergewöhnliche Gastfreundschaft und betonte, dass hier – anders als in Teilen Europas – Respekt vor Familienwerten und Treue zu Traditionen vorherrschen.

„Wir sehen ein Umfeld, in dem menschliche Werte geschützt sind und Stabilität sowie gegenseitiges Vertrauen herrschen. Dieses Treffen vereint starke Führungspersönlichkeiten, die sich über gemeinsame Projekte und strategische Pläne für die Zukunft austauschen. Die Errungenschaften von Präsident Ilham Aliyev, die in seinem Land umgesetzten Projekte im Bereich erneuerbare Energien sowie sein Schwerpunkt auf Frieden und Kooperation zeigen, dass in dieser Region eine weitsichtige und erfolgreiche Politik betrieben wird“, betonte der ungarische Premierminister.