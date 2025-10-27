Vize-Außenministerin über Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien informiert

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Am 27. Oktober traf Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov die türkische Vize-Außenministerin Ayşe Berris Ekinci in Baku. Dabei wurden die Allianz zwischen Aserbaidschan und Türkei, regionale und internationale Sicherheitsfragen sowie die weitere Vertiefung der Kooperation in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie und Kultur besprochen. Bayramov informierte die türkische Seite ausführlich über den Normalisierungsprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien und die Ergebnisse des Washington-Gipfels. Zudem diskutierten die Delegationen Entwicklungen im Nahen Osten, in Afrika sowie bilaterale und regionale Fragen. Am selben Tag fanden politische Konsultationen zwischen den beiden Außenministerien statt.