Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

GESELLSCHAFT

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung nimmt an Klimadialog in London teil

London, 8. Oktober, AZERTAC

Ein hochrangiger Klimadialog mit dem Titel „Meeresspiegeländerungen und ungleiche Auswirkungen: Erfahrungen aus dem Kaspischen Meer und den kleinen Inselstaaten (SIDS)“ fand im Marlborough House in London statt, in Zusammenarbeit mit dem Commonwealth und in Anwesenheit von Diplomaten, Klimaexperten und Vertretern der Zivilgesellschaft.

In ihrer Rede bei der Veranstaltung warnte die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin der öffentlichen Vereinigung IDEA, Leyla Aliyeva, vor dem sinkenden Wasserspiegel des Kaspischen Meeres, der durch den Wasserverlust großer Seen und Plastikverschmutzung verschärft wird. Sie betonte, dass nach dem Erfolg der COP29 in Aserbaidschan konkrete Maßnahmen erforderlich sind und die Einbindung junger Menschen in den Naturschutz von großer Bedeutung ist. Der Vorsitzende der COP29 und Sondergesandte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan für das Klima, Mukhtar Babayev, rief zu internationaler Solidarität mit dem Kaspischen Meer auf, vergleichbar mit der für den Amazonas. Er kündigte die gemeinsame Arbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) an einem Aktionsplan 2025-2035 für das Kaspische Meer an und erinnerte an die gemeinsame Erklärung der Anrainerstaaten, die auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev verabschiedet wurde.

Vertreter des Commonwealth und des Vereinigten Königreichs lobten die aserbaidschanische Präsidentschaft der COP29 für ihre Aufmerksamkeit gegenüber den Herausforderungen der kleinen Inselstaaten und bekundeten ihre Unterstützung für Projekte im Zusammenhang mit dem Anstieg des Meeresspiegels.

Der Mitbegründer von Whale Guardians, Michael Fischbeck, warnte, dass der Rückgang des Kaspischen Meeres ein Vorbote größerer Prozesse in den Ozeanen sei. Er unterstrich daher die Dringlichkeit zu handeln, um das Kaspische Meer zu schützen.

Vertreter der Bahamas, der Malediven und von Antigua und Barbuda hoben hervor, dass der Anstieg des Meeresspiegels direkt die Existenz ihrer Länder bedroht, und dankten der COP29-Präsidentschaft für die Aufmerksamkeit, die diesem wichtigen Thema gewidmet wird.

Die Veranstaltung endete mit einer Ausstellung zur Natur Aserbaidschans und einem offiziellen Empfang.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Ganja: Abschlussfeier der 3. GUS-Spiele AKTUALISIERT
  • 08.10.2025 [23:21]

Ganja: Abschlussfeier der 3. GUS-Spiele AKTUALISIERT

Präsident Ilham Aliyev dankt brüderlichen Ländern für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur
  • 08.10.2025 [23:05]

Präsident Ilham Aliyev dankt brüderlichen Ländern für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur

Aserbaidschan und Weltbank erörtern Zusammenarbeit im Rahmen der „Großen Rückkehr“
  • 08.10.2025 [20:33]

Aserbaidschan und Weltbank erörtern Zusammenarbeit im Rahmen der „Großen Rückkehr“

Parlamentssprecherin: Beziehungen zu Kroatien erreichen nach 30 Jahren Niveau einer strategischen Partnerschaft
  • 08.10.2025 [19:25]

Parlamentssprecherin: Beziehungen zu Kroatien erreichen nach 30 Jahren Niveau einer strategischen Partnerschaft

Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab
  • 08.10.2025 [17:55]

Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab

Spaniens Staatssekretär über Aserbaidschans Schritte zur Förderung nachhaltiger Stabilität in der Region informiert
  • 08.10.2025 [16:59]

Spaniens Staatssekretär über Aserbaidschans Schritte zur Förderung nachhaltiger Stabilität in der Region informiert

Große Rückkehr: 18 weitere Familien ins Dorf Khanyurdu in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel
  • 08.10.2025 [16:07]

Große Rückkehr: 18 weitere Familien ins Dorf Khanyurdu in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO
  • 07.10.2025 [20:40]

Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO

Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen
  • 07.10.2025 [19:21]

Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

Ganja: Abschlussfeier der 3. GUS-Spiele AKTUALISIERT

  • 08.10.2025 [23:21]

Präsident Ilham Aliyev dankt brüderlichen Ländern für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur

  • 08.10.2025 [23:05]

Aserbaidschan und US- Denkfabrik erörtern Reformen zur Erweiterung des Mittleren Korridors

  • 08.10.2025 [20:42]

Aserbaidschan und Weltbank erörtern Zusammenarbeit im Rahmen der „Großen Rückkehr“

  • 08.10.2025 [20:33]

Aserbaidschan und Oman gründen Fonds für Direktinvestitionen

  • 08.10.2025 [20:21]

Aserbaidschan und Deutschland prüfen Möglichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit im Finanzsektor

  • 08.10.2025 [19:44]

Aserbaidschans Rhythmische Gymnastinnen gewinnen 8 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 08.10.2025 [19:35]

Parlamentssprecherin: Beziehungen zu Kroatien erreichen nach 30 Jahren Niveau einer strategischen Partnerschaft

  • 08.10.2025 [19:25]

Sahiba Gafarova: Zusammenarbeit mit Kroatien im Bereich der Minenräumung verdient besondere Beachtung

  • 08.10.2025 [19:08]

Rekordjagd: Aserbaidschan schließt GUS-Spiele mit 184 Medaillen ab

  • 08.10.2025 [17:55]

Aserbaidschanische griechisch-römische Ringer schließen GUS-Spiele mit 6 Medaillen ab

  • 08.10.2025 [17:45]

Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung nimmt an Klimadialog in London teil

  • 08.10.2025 [17:24]

Angriff auf Autokolonne des ecuadorianischen Präsidenten

  • 08.10.2025 [16:59]

Spaniens Staatssekretär über Aserbaidschans Schritte zur Förderung nachhaltiger Stabilität in der Region informiert

  • 08.10.2025 [16:59]

Aserbaidschanische Rhythmische Gymnastinnen gewinnen weitere Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 08.10.2025 [16:28]

Aserbaidschanische Boxer ziehen ins Finale der U19-Europameisterschaften 2025 ein

  • 08.10.2025 [16:27]

Große Rückkehr: 18 weitere Familien ins Dorf Khanyurdu in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

  • 08.10.2025 [16:07]

Aserbaidschanische Abgeordnete nehmen an Jahrestagung der NATO-Parlamentarierversammlung teil

  • 08.10.2025 [15:48]

Nobelpreis für Chemie geht an drei Materialforscher

  • 08.10.2025 [14:34]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um kroatischen Parlamentspräsidenten VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um kroatischen Parlamentspräsidenten VIDEO

Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

  • 08.10.2025 [13:15]

Junta bombardiert Mahnwache – mindestens 24 Tote

  • 08.10.2025 [13:09]

Präsident des kroatischen Parlaments ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

  • 08.10.2025 [12:00]

Goldpreis steigt auf mehr als 4000 Dollar je Feinunze

  • 08.10.2025 [11:34]

Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar

  • 08.10.2025 [10:48]

Parlamentspräsident Kroatiens zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 08.10.2025 [10:41]

Aserbaidschanisches griechisch-römisches-Ringerteam gewinnt weitere Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [21:00]
Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO

Aussagen der Geschädigten und ihrer Erben im Prozess gegen Ruben Vardanyan VIDEO

Memorandum zwischen aserbaidschanischen und deutschen Unternehmen unterzeichnet

  • 07.10.2025 [19:54]

Ralf Horlemann: Aserbaidschan realisiert groß angelegte Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des Mittleren Korridors

  • 07.10.2025 [19:50]

Aserbaidschans Para-Schütze ist Europameister

  • 07.10.2025 [19:37]

Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [19:21]

Ungarischer Premierminister Viktor Orbán beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [19:17]

Recep Tayyip Erdogan beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [19:02]
Offizielles Mittagessen zu Ehren der beim OTS-Gipfel in Gabala teilnehmenden Staats- und Regierungschefs VIDEO

Offizielles Mittagessen zu Ehren der beim OTS-Gipfel in Gabala teilnehmenden Staats- und Regierungschefs VIDEO

Aserbaidschanische Rhythmische Sportgymnastin gewinnt Silbermedaille bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [19:00]

Präsident Tokajew zitiert Bakhtiyar Vahabzade: „Ein Türke hat kein Recht, gegen einen anderen Türken feindlich zu sein!“

  • 07.10.2025 [18:16]

Ersin Tatar: Gipfeltreffen, das mit dem 5. Jahrestag des Karabach-Siegs zusammenfällt, ist eine Quelle des Stolzes

  • 07.10.2025 [17:58]

Viktor Orbán: Heute in Gabala erleben wir Triumph unserer gemeinsamen Werte, unseres Erbes und unserer starken Einheit

  • 07.10.2025 [17:45]

Der Nobelpreis für Physik geht an drei Quantenforscher

  • 07.10.2025 [17:25]

Usbekischer Präsident: Wir müssen Zusammenarbeit mit führenden Ländern fortsetzen

  • 07.10.2025 [17:22]

Aserbaidschanisches Fechtteam gewinnt Degen-Silber bei den 3. GUS-Spielen

  • 07.10.2025 [17:16]

GUS-Spiele: Zwei aserbaidschanische Gymnastinnen erreichen das Finale

  • 07.10.2025 [16:53]
Grundstein für von Turkmenistan in Füsuli zu errichtende Moschee online gelegt VIDEO

Grundstein für von Turkmenistan in Füsuli zu errichtende Moschee online gelegt VIDEO

In Gabala Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter stattgefundenPräsident Ilham Aliyev hält Rede bei der Veranstaltung AKTUALISIERT-2 VIDEO

In Gabala Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter stattgefunden
Präsident Ilham Aliyev hält Rede bei der Veranstaltung AKTUALISIERT-2 VIDEO

Präsident Aserbaidschans: Unsere gemeinsame Geschichte, ethnische Herkunft und Sprache vereinen uns zu einer Familie

  • 07.10.2025 [16:12]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 70 US-Dollar

  • 07.10.2025 [16:11]

Präsident Ilham Aliyev: Eines der wichtigsten Ergebnisse des Washingtoner Gipfels war Eröffnung des Sangesur-Korridors

  • 07.10.2025 [16:05]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und OTS-Mitgliedstaaten haben zahlreiche bedeutende Investitionsprojekte umgesetzt

  • 07.10.2025 [15:52]

Präsident Ilham Aliyev: Wir entwickeln derzeit grünen Energiekorridor, der Zentralasien, Aserbaidschan, die Türkei und Europa verbindet

  • 07.10.2025 [15:32]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan ist aktiver Teilnehmer an Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridoren

  • 07.10.2025 [15:25]

Präsident Ilham Aliyev: Paraphierung des Friedensabkommens zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Südkaukasus in Friedensregion verwandeln

  • 07.10.2025 [15:12]

Präsident Ilham Aliyev schlägt gemeinsame Militärübung der OTS-Mitgliedstaaten in Aserbaidschan im Jahr 2026 vor

  • 07.10.2025 [15:03]

Präsident Ilham Aliyev: Vereinigung der Turkstaaten zu einem zentralen Machtzentrum ist von großer Bedeutung

  • 07.10.2025 [14:46]

Präsident Ilham Aliyev: OTS hat sich heute zu einem der bedeutenden geopolitischen Zentren entwickelt

  • 07.10.2025 [13:55]

Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

  • 07.10.2025 [13:36]
Präsident Ilham Aliyev empfängt in Gabala am Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter teilnehmende Staats- und Regierungschefs VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt in Gabala am Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter teilnehmende Staats- und Regierungschefs VIDEO

Aserbaidschans Präsident nennt Faktoren, die OTS zu einem wichtigen Akteur auf der internationalen Bühne machen

  • 07.10.2025 [13:22]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 07.10.2025 [13:04]

Außenminister Bayramov: Brüderlichkeit und gegenseitiges Vertrauen zwischen OTS-Mitgliedsländern bilden solide Grundlage für hoffnungsvolle Zukunft

  • 07.10.2025 [13:00]

Recep Tayyip Erdogan zu Besuch in Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [12:55]
Präsident Ilham Aliyev trifft Gurbanguly Berdimuhamedow in Gabala VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft Gurbanguly Berdimuhamedow in Gabala VIDEO

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1400 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

  • 07.10.2025 [12:29]

Aserbaidschanische Chovkon-Nationalmannschaft gewinnt 3. GUS-Spiele

  • 07.10.2025 [12:05]

GUS-Spiele: Heute Wettbewerbe in vier Sportarten

  • 07.10.2025 [11:47]

Außenminister Bayramov trifft sich mit seinem türkischen Amtskollegen in Gabala

  • 07.10.2025 [11:23]

65. Sitzung des Ausschusses für Sozial- und Humanitäre Politik der PABSEC in Baku begonnen

  • 07.10.2025 [11:10]

Jeyhun Bayramov: TRIPP-Route ist ein bedeutender Schritt zur Diversifizierung der Verbindungen in unserer Region

  • 07.10.2025 [11:05]

OTS-Außenministerrat tagt in Gabala

  • 07.10.2025 [10:46]

Vorsitzender des Volksrates von Turkmenistan besucht Aserbaidschan

  • 07.10.2025 [10:41]
Im Gericht Dokumente über Raketenangriffe armenischer Streitkräfte auf Ganja verlesen VIDEO

Im Gericht Dokumente über Raketenangriffe armenischer Streitkräfte auf Ganja verlesen VIDEO

Aserbaidschanisches Frauen-3x3-Basketballteam gewinnt Silber bei den GUS-Spielen

  • 06.10.2025 [19:51]

Aserbaidschanische Schützen schließen GUS-Spiele mit 3 Medaillen ab

  • 06.10.2025 [19:49]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Rhythmische Gymnastinnen erreichen das Finale

  • 06.10.2025 [19:40]

Aserbaidschanischer Para-Schütze holt zweites Silber bei den Europameisterschaften Osijek 2025

  • 06.10.2025 [19:35]
Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft Premierminister Ungarns VIDEO

Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft Premierminister Ungarns VIDEO

Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit Nordzyperns Präsident Ersin Tatar VIDEO

Gabala: Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit Nordzyperns Präsident Ersin Tatar VIDEO

Nobelpreis für Medizin geht an drei Immunforscher

  • 06.10.2025 [18:45]

Usbekistans Präsident besucht Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [18:32]

Kasachstans Präsident zu Besuch Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [18:23]

Präsident Kirgisistans besucht Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [17:42]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches 3x3-Basketballteam im Finale

  • 06.10.2025 [17:33]

Aserbaidschanische Ruderer glänzen mit vier Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

  • 06.10.2025 [17:20]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Boxer schließen Turnier mit 24 Medaillen

  • 06.10.2025 [16:09]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Frauen-Volleyballnationalmannschaft gewinnt Bronzemedaille

  • 06.10.2025 [15:37]

Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2025 in Lima

  • 06.10.2025 [15:26]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Ältestenrats der Organisation der Turkstaaten AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Ältestenrats der Organisation der Turkstaaten AKTUALISIERT VIDEO

Ungarischer Premierminister Viktor Orbán besucht Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [14:26]

Französischer Premierminister Lecornu tritt zurück

  • 06.10.2025 [13:56]

Präsident der Türkischen Republik Nordzypern besucht Aserbaidschan

  • 06.10.2025 [13:21]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Generalsekretär der Organisation Turkischer Staaten in Gabala VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Generalsekretär der Organisation Turkischer Staaten in Gabala VIDEO

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 06.10.2025 [11:44]

Mindestens 350 Touristen am Mount Everest gerettet

  • 06.10.2025 [11:38]

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse letzter Woche

  • 05.10.2025 [22:16]

Aserbaidschanischer Kanute gewinnt Silber bei 3. GUS-Spielen

  • 05.10.2025 [22:12]

Aserbaidschanische Judokas holen Gold bei den GUS-Spielen

  • 05.10.2025 [21:05]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Boxer gewinnt Gold in der Jungen-Kategorie

  • 05.10.2025 [20:03]

Aserbaidschans U21-Nationalteam: Spieltermine gegen Tschechien und Schottland festgelegt

  • 05.10.2025 [16:30]

Volleyball-EM 2026: Aserbaidschans Gruppengegner stehen fest

  • 05.10.2025 [15:30]

Aserbaidschans Nationalmannschaft: Spieltermine gegen Frankreich und die Ukraine bekanntgegeben

  • 05.10.2025 [14:30]