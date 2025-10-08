Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung nimmt an Klimadialog in London teil

London, 8. Oktober, AZERTAC

Ein hochrangiger Klimadialog mit dem Titel „Meeresspiegeländerungen und ungleiche Auswirkungen: Erfahrungen aus dem Kaspischen Meer und den kleinen Inselstaaten (SIDS)“ fand im Marlborough House in London statt, in Zusammenarbeit mit dem Commonwealth und in Anwesenheit von Diplomaten, Klimaexperten und Vertretern der Zivilgesellschaft.

In ihrer Rede bei der Veranstaltung warnte die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin der öffentlichen Vereinigung IDEA, Leyla Aliyeva, vor dem sinkenden Wasserspiegel des Kaspischen Meeres, der durch den Wasserverlust großer Seen und Plastikverschmutzung verschärft wird. Sie betonte, dass nach dem Erfolg der COP29 in Aserbaidschan konkrete Maßnahmen erforderlich sind und die Einbindung junger Menschen in den Naturschutz von großer Bedeutung ist. Der Vorsitzende der COP29 und Sondergesandte des Präsidenten der Republik Aserbaidschan für das Klima, Mukhtar Babayev, rief zu internationaler Solidarität mit dem Kaspischen Meer auf, vergleichbar mit der für den Amazonas. Er kündigte die gemeinsame Arbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) an einem Aktionsplan 2025-2035 für das Kaspische Meer an und erinnerte an die gemeinsame Erklärung der Anrainerstaaten, die auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev verabschiedet wurde.

Vertreter des Commonwealth und des Vereinigten Königreichs lobten die aserbaidschanische Präsidentschaft der COP29 für ihre Aufmerksamkeit gegenüber den Herausforderungen der kleinen Inselstaaten und bekundeten ihre Unterstützung für Projekte im Zusammenhang mit dem Anstieg des Meeresspiegels.

Der Mitbegründer von Whale Guardians, Michael Fischbeck, warnte, dass der Rückgang des Kaspischen Meeres ein Vorbote größerer Prozesse in den Ozeanen sei. Er unterstrich daher die Dringlichkeit zu handeln, um das Kaspische Meer zu schützen.

Vertreter der Bahamas, der Malediven und von Antigua und Barbuda hoben hervor, dass der Anstieg des Meeresspiegels direkt die Existenz ihrer Länder bedroht, und dankten der COP29-Präsidentschaft für die Aufmerksamkeit, die diesem wichtigen Thema gewidmet wird.

Die Veranstaltung endete mit einer Ausstellung zur Natur Aserbaidschans und einem offiziellen Empfang.