Volleyball-EM 2026: Aserbaidschans Gruppengegner stehen fest

Baku, 5. Oktober, AZERTAC

Bei der Auslosung zur Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2026 wurden die Gegner der aserbaidschanischen Nationalmannschaft ermittelt.

Aserbaidschan spielt in Gruppe C gegen Portugal, die Niederlande, Belgien, Rumänien und Spanien. Die Gruppenspiele finden in Aserbaidschan statt.

Um das Achtelfinale zu erreichen, muss das Team einen der ersten vier Plätze in der Gruppe belegen.

Das Turnier wird vom 21. August bis 6. September 2026 in Aserbaidschan, der Türkei, Tschechien und Schweden ausgetragen.