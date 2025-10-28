Vorsitzender des pakistanischen Senats besucht Aserbaidschan
Baku, 28. Oktober, AZERTAC
Der Vorsitzende der Islamischen Republik Pakistan, Syed Yousaf Raza Gilani ist am 28. Oktober zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um an der Internationalen Parlamentskonferenz anlässlich des 30. Jahrestages der Verabschiedung der Verfassung der Republik Aserbaidschan teilzunehmen.
Am internationalen Flughafen Heydar Aliyev wurde der Vorsitzende des pakistanischen Senats von dem Vizepräsidenten des aserbaidschanischen Parlaments Musa Gasimli, sowie von Kamaladdin Gafarov, dem Leiter der Arbeitsgruppe des Parlaments für interparlamentarische Beziehungen mit Pakistan und weiteren offiziellen Vertretern begrüßt.