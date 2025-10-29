Vorsitzender des Repräsentantenhauses Tadschikistans trifft in Aserbaidschan ein

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses (Majlisi Namoyandagon) des Obersten Parlaments (Majlisi Oli) der Republik Tadschikistan, Faizali Idizoda, ist in Aserbaidschan eingetroffen, um an der internationalen Parlamentskonferenz zum 30. Jahrestag der Annahme der Verfassung der Republik Aserbaidschan teilzunehmen.

Am Internationalen Flughafen Heydar Aliyev wurde Faizali Idizoda von dem stellvertretenden Vorsitzenden des aserbaidschanischen Parlaments Ziyafat Asgarov, dem Leiter der Arbeitsgruppe für interparlamentarische Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Tadschikistan Aydin Mirzazade und weiteren offiziellen Vertretern empfangen.