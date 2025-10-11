Waffenruhe im Gazastreifen: Hilfsorganisationen warten auf Öffnung der Grenzübergänge

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe im Gazastreifen warten Hilfsorganisationen auf eine Öffnung der Grenzübergänge zur Versorgung der notleidenden palästinensischen Bevölkerung. Laut den Vereinten Nationen stehen 60.000 Tonnen Nahrungsmittel zur Verteilung bereit.

Die UNO drängt auf die rasche Einfuhr. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" forderte schnelle Hilfen. Die Menschen in Gaza seien mit enormen medizinischen, psychologischen und materiellen Herausforderungen konfrontiert.

Nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Gazastreifen machten sich heute erneut Tausende vertriebene Palästinenser auf in ihre völlig verwüsteten früheren Wohnorte.