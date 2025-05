Wahl im Vatikan: Noch kein neuer Papst

Baku, 8. Mai, AZERTAC

Ein erster Wahlgang hat wie erwartet noch kein Ergebnis beim Konklave gebracht. Über der Sixtinischen Kapelle im Vatikan, in der nach dem Tod von Papst Franziskus die Wahl seines Nachfolgers stattfindet, stieg am Abend schwarzer Rauch auf. Erst bei einem erfolgreichen Wahlgang zwischen den 133 wahlberechtigten Kardinälen wird es weißer Rauch sein.

Für die Wahl eines neuen Kirchenoberhaupts ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. An den folgenden Tagen sind jeweils vier Wahlgänge pro Tag geplant: zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Am Mittwochabend versammelten sich laut der Nachrichtenagentur Ansa Zehntausende auf dem Petersplatz, um auf das Rauchsignal zu warten.

Bis der Rauch aufstieg, dauerte es deutlich länger als erwartet: Erst gut drei Stunden nach Start des Konklave kam das erste Rauchsignal. Bis dahin vertrieben sich Menschen vor den Endgeräten die Zeit damit, Möwen auf dem Dach der Sixtinischen Kapelle zu beobachten. Auf dem Petersplatz kam Gelächter auf, als ein Flugzeug hinter dem Schornstein weiße Kondensstreifen in den Himmel zog.

Weißer Rauch würde bei einer erfolgreichen Wahl am Vormittag gegen 10.30 Uhr oder 12 Uhr aufsteigen. Am Nachmittag gegen 17 Uhr oder 19 Uhr. Sollte es keinen neuen Papst geben, soll der schwarze Rauch zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr aufsteigen.

Konklave kann dauern - Bis zur Bekanntgabe des 267. Papstes in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte kann es dauern. Allgemein erwartet wird, dass die Entscheidung bis Ende dieser Woche fällt. Sicher ist das allerdings nicht. Bis dahin ist der Rest der Welt auf jene Rauchzeichen aus dem Schornstein auf der prunkvollen Kapelle im Apostolischen Palast angewiesen.

Im Anschluss an den erfolglosen ersten Wahlgang geht es für die Kardinäle nach einem kurzen Gebet zurück ins Vatikan-Gästehaus Santa Marta. Dort sind die Kirchenoberen während der gesamten Dauer der Papstwahl untergebracht – auch hier abgeschottet von der Außenwelt. Alle Handys und sonstigen digitalen Geräte mussten sie abgeben. Den Abend können sie in der Domus Sanctae Marthae, so der offizielle Name, für Gespräche, Gebete oder Lektüre nutzen.