Weitere 9 Familien sind ins Dorf Vengli im Bezirk Aghdara aufgebrochen

Aghdara, 30. Oktober, AZERTAC

Im Einklang mit der Anweisung von Präsident Ilham Aliyev setzt sich die Große Rückkehr in die von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete fort. Am 30. Oktober wurde ein weiterer Umsiedlungskonvoi mit ehemaligen binnenvertriebenen Familien, die vorübergehend in Schlafsälen, Sanatorien und Verwaltungsgebäuden in verschiedenen Teilen der Republik untergebracht sind, von Aghdam ins Dorf Vengli im Bezirk Aghdara auf den Weg geschickt.

Wie AZERTAC-Reporter berichtet, werden in dieser Phase 9 binnenvertriebene Familien, insgesamt 38 Personen ins Dorf Vengli umgesiedelt.

Die Bewohner, die in ihre Heimat zurückkehren, dankten Präsident Ilham Aliyev und der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva für die umfassende staatliche Fürsorge. Sie brachten außerdem ihre Dankbarkeit gegenüber der heldenhaften aserbaidschanischen Armee, den tapferen Soldaten und Offizieren zum Ausdruck, die unsere Gebiete von der Besatzung befreit haben, und beteten für die Märtyrer, die ihr Leben für die Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingegeben haben.

Es sei angemerkt, dass derzeit in Karabach und Ost-Sangesur neben den ehemaligen Binnenvertriebenen, die dort umgesiedelt wurden, zurzeit in Karabach und Ost-Sangesur etwa 50.000 Menschen leben und arbeiten, die an der Umsetzung der Projekte in dieser Region teilnehmen, in den Energieunternehmen und Zweigstellen von verschiedenen staatlichen Institutionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kultur, Tourismus und Industrie arbeiten.