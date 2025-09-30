Weitere aserbaidschanische Sportschützin gewinnt Bronze bei den GUS-Spielen

Gabala, 30. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Sportschützin Daniyella Ulanova zeigte bei den 3. GUS-Spielen eine beeindruckende Leistung und sicherte sich die Bronzemedaille im Wettbewerb der Mädchen mit dem Schrotgewehr.

Gold ging an die Russin Elizaveta Jewgrafowa, Silber gewann Darja Lekomzewa.

Die Wettbewerbe im Sportschießen mit dem Schrotgewehr enden am 1. Oktober.