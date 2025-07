Welttag der Jugendkompetenzen am 15. Juli

Baku, 15. Juli, AZERTAC

Der von Sri Lanka initiierte und 2014 durch die Vereinten Nationen (UN) ausgerufene Welttag für den Kompetenzerwerb junger Menschen findet am 15. Juli 2025 statt. Der Erwerb und die Entwicklung von Kompetenzen Jugendlicher stehen an diesem Tag im Mittelpunkt - insbesondere in Entwicklungsländern. Es wird das Ziel verfolgt, durch das Adressieren von Herausforderungen wie Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, bessere sozioökonomische Bedingungen für Jugendliche zu schaffen. Die UN rufen dazu auf, den Tag unter Einbezug von Bildungsarbeit, Freiwilligenarbeit, Kampagnen und Sensibilisierungsmaßnahmen zu begehen.

Arbeitslosigkeit und fehlendes Engagement unter Jugendlichen sind ein weltweites Problem. Oftmals sind die Gründe hierfür fehlende Fähigkeiten und mangelndes Wissen, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Eine wichtige Aufgabe des Welttages für den Kompetenzerwerb junger Menschen ist es daher, Jugendliche aufzuklären und durch die Implementierung entsprechender Programme den Kompetenzerwerb zu fördern. Jugendlichen soll so die Möglichkeit eröffnet werden, Entscheidungen informiert und selbstständig zu treffen.