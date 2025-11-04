Wirtschaftsminister: Ausländische Direktinvestitionen in Aserbaidschan sind gestiegen
Baku, 4. November, AZERTAC
In den ersten neun Monaten dieses Jahres war das Wachstum der Bruttowertschöpfung im Nicht-Öl- und Gassektor positiv. So betrug das Wachstum im Industriesektor 5 Prozent, im Tourismus- und Gastronomiebereich 9,3 Prozent, im Informations- und Kommunikationssektor 6,7 Prozent, im Handel 3,2 Prozent und im Transportsektor 2,1 Prozent, erklärte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov bei einer Sitzung des Komitees für Wirtschaftspolitik, Industrie und Unternehmertum im Parlament am 4. November.
Er betonte, dass in den ersten sechs Monaten dieses Jahres die ausländischen Direktinvestitionen im Land im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2024 um 8,2 Prozent gestiegen seien und im Nicht-Öl- und Gassektor ein Anstieg von 25,4 Prozent verzeichnet wurde.
Der Minister hob zudem hervor, dass in den vergangenen neun Monaten 13 Milliarden Manat in das Anlagevermögen investiert wurden, während das Volumen der Investitionen in das Anlagevermögen des Nicht-Öl- und Gassektors um 7,5 Prozent zugenommen hat.
