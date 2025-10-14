WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Nord-Irland 1:0

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das wichtige WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland gewonnen. Die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte sich 1:0 durch.

Den Treffer im Windsor Park in Belfast erzielte Nick Woltemade. Es war Tor Nummer eins im sechsten Einsatz für den 23 Jahre alten Stürmer von Newcastle United.

Bundestrainer Nagelsmann geht mit der DFB-Auswahl im November als Tabellenerster der Gruppe A in die finalen Qualifikationspartien in Luxemburg und in Leipzig gegen die Slowakei.