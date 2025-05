Zentralbank in China verkündet Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Angesichts des Handelskriegs mit den USA und eines schwächelnden Konsums im Inland hat China weitere Konjunkturmaßnahmen verkündet.

Zentralbankchef Pan teilte mit, die Notenbank werde einen wichtigen Leitzins senken und die Kreditvergabe ankurbeln. Damit sollten unter anderem technologische Innovationen gefördert und der Konsum gestärkt werden, hieß es. Die Bank werde zudem den Zinssatz für den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum absenken, sagte Pan.

In China steckt besonders der Immobiliensektor weiter in der Krise. Hinzu kommen eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein schwacher Binnenkonsum. Zudem setzt der Zollkonflikt mit den USA, in dessen Verlauf beide Länder gegenseitige Einfuhrzölle in Höhe von mehr als 100 Prozent erlassen haben, der chinesischen Volkswirtschaft zu.