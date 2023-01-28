انخفاض حجم المنتجات النفطية المصدرة

باكو، 28 يناير، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 770 الف طن من النفط والمنتجات النفطية التي تم الحصول عليها من الصخور البيتومينية خلال عام 2022. قيمة المنتجات المصدرة أكثر من 527 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن البلد صدر مليون و341.8 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 649 مليون دولار خلال عام 2021.