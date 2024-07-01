انطلاق اول قطار للشحن في الاتجاه الجديد عبر الممر الأوسط

باكو، 1 يوليو (أذرتاج)

انطلق اول قطار للشحن في الاتجاه الجديد عبر الممر الأوسط من الصين الى تركيا.

أفادت أذرتاج نقلا عن السكك الحديد الأذربيجانية أن القطار المكون من 110 حاوية محملة بالبضائع المعيشية والضروريات اليومية انطلق من عاصمة نانكين عاصمة ولاية شيانسو الصينية في 28 يونيو متوجها الى مدينة إسطنبول عن طريق آسيا المركزية وبحر الخزر وأذربيجان وجورجيا.

تنفذ عمليات النقل بين الصين وأوروبا حاليا في عدة اتجاهات مرورا عبر آسيا المركزية وبحر الخزر وأذربيجان وجورجيا والبحر الأسود.