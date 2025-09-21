أذربيجان تعيد إعمار خانكندي وتعرض إنجازاتها لوسائل الإعلام

خانكندي، 21 سبتمبر، أذرتاج

نظمت وزارة الثقافة الأذربيجانية بمناسبة يوم السيادة الوطنية جولة إعلامية لمدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني لعرض إنجازات إعادة البناء والإعمار والتأهيل واسعة النطاق المنفذة بها على غرار سائر مناطق أذربيجان المحررة.

وتعرف ممثلو وسائل الإعلام على المنشآت الرئيسية في المدينة بما في ذلك مركز المؤتمرات ومركز الأعمال وحديقة النصر قيد الإنشاء ومتحف النصر وجامعة قراباغ حيث قدم ممثل خدمة الترميم والبناء والإدارة بمدينة خانكندي وولايتي خوجالي وأقدره شمع خال أديكوزالوف معلومات مفصلة عن المشاريع.

هذا ويتم الاحتفال بيوم 20 سبتمبر كيوم للسيادة الوطنية بموجب مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في سبتمبر 2024.