الدكتور سالم المالك: ما تتمتع به شوشا ومعها كل أذربيجان من تاريخ عريق وتراث وثقافة وهوية يفرض علينا المحافظة عليه

الرباط، 17 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

احتفاء بأسبوع الرواية العالمي عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مؤخرا ندوة بعنوان "السرديات وسؤال الهوية".

وهدفت الندوة إلى تعميق النقاش حول أسئلة الهوية في السرد العربي واستكشاف صلاتها بالتحولات الثقافية الراهنة وتفكيك جدلية المكان والذاكرة وهي القضايا التي ناقشها نخبة من الأدباء والشعراء والمفكرين والأكاديميين المشاركون في الندوة.

وبهذه المناسبة، التقى مراسل أذرتاج في المغرب بالمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، الذي عبر عن رأيه حول الحدث الفكري قائلاً:

"نحتفي اليوم بأسبوع الرواية العالمي، كما تُنظم الإيسيسكو ندوة حول السرد ومسألة الهوية، وهي مسألة بالغة الأهمية في هذه المرحلة، حيث لا بد من تدوين السرد والذكريات، وإلا فإننا نُخاطر بفقدان جزء مهم من تاريخنا وتراثنا وعناصر أخرى.

وانطلاقًا من هذا المبدأ، قررت الإيسيسكو إيلاء السرد والشعر أهمية بالغة من خلال إنشاء مركز للأدب والشعر، كما أنشأت مركزًا للخط ومركزًا لتسجيل تراث العالم الإسلامي.

لقد سجلنا أكثر من 730 موقعًا وعنصرًا، وسنواصل، إن شاء الله، في تسجيل المزيد.

أيضاً نحتفي خلال هذه الندوة بالشعراء الذين فازوا بقصائدهم لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي وكان من بين هذه العواصم في عام 2024 شوشا في أذربيجان مراكش في المغرب وبالغازي في ليبيا .

نحتفي بالشاعرة آيتن باباييفا التي فازت بالجائزة الأولى في قصيدتها عن شوشا والتي عبرت فيها عن تراث وتاريخ شوشا العريق وما تتمتع به هذه المدينة وأذربيجان من تراث ومن ثقافة ومن هوية لا بد من المحافظة عليها.

بالتأكيد السرديات تحفظ، إذا الإنسان حافظ عليها وقيمها وأعطاها قدرها، في مكانها وفي زمانها، فمن جهتنا، نحن نحفظ التاريخ الإسلامي، وهناك الشيء الكثير مما تم المحافظة عليه في الكثير من بلداننا.

وعلينا في الوقت الحاضر أن نُعزِّز من ذلك بشكل كبير جدًّا، لأننا أمام منعطف خطير جدًّا، وهو منعطف الذكاء الاصطناعي، وهو عولمة الإنسان، وقد يؤثر ذلك على هوياتنا وعلى سردياتنا وعلى ذاكرتنا أيضًا، وإذا فقد الإنسان ثقافته فقد هويته وفقد ذاكرته في نفس الوقت".