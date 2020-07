Armenische Streitkräfte begehen Diversionsakt in Richtung Tovuz

Baku, 12. Juli, AZERTAC

Am Sonntag in den Mittagsstunden sei der vereinbarte Waffenstillstand in der Region Tovuz an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze von Einheiten der armenischen Streitkräfte grob gebrochen worden.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC seien Stellungen der aserbaidschanischen Armee mit schweren Artillerieanlagen unter Beschuss genommen.

Es gibt Tote auf den beiden Seiten. Die Kämpfe setzen sich an diesem Abschnitt fort. Die Situation liegt unter der Kontrolle der aserbaidschanischen Armee, hieß es im Bericht weiter.