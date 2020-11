Aserbaidschanische Armee rückt in die Region Aghdam ein

Baku, 20. November, AZERTAC

Nach Vereinbarung über einen vollständigen Waffenstillstand in der Region Karabach, die der Präsident der Republik Aserbaidschan, der Premierminister der Republik Armenien und der Präsident der Russischen Föderation am 10. November unterzeichnet haben, sind Einheiten der aserbaidschanischen Armee am 20. November in die Region Aghdam eingerückt.

Während des Tages werden Fotos und Videoaufnahmen aus der Region Aghdam präsentiert werden, wie das aserbaidschanische Verteidigungsministerium berichtet.