Aserbaidschan nimmt am 2. Internationalen Teefestival in Brüssel teil

Brüssel, 29. September, AZERTAC

Das 2. Internationale Teefestival fand in Brüssel statt und vereinte 45 Gesellschaften aus 22 Ländern, die ihre landestypischen Teespezialitäten präsentierten.

Aserbaidschan war bei der Veranstaltung von der Union der Aserbaidschaner „Fireland“ vertreten. Die Besucherinnen und Besucher konnten eine Vielzahl aromatischer Teesorten probieren, darunter Thymian-, Rosen-, Kardamom- und Nelkentee sowie weitere duftende Mischungen und dabei die reiche Teekultur Aserbaidschans entdecken.

Mit Unterstützung der Botschaft der Republik Aserbaidschan sowie der aserbaidschanischen Gemeinschaft in Belgien präsentierte sich der aserbaidschanische Stand mit einem traditionellen Teetisch. Dort wurden landestypische Süßspeisen wie Schekerbura, Pakhlava, verschiedene Konfitüren, Noghul sowie handgemachte Zuckerkonfekte angeboten. Die Gäste erhielten zudem Einblicke in die Zubereitung und kulturelle Bedeutung dieser Spezialitäten.

Der Stand stieß auf großes Interesse, und die Union der Aserbaidschaner „Fireland“ wurde zur Teilnahme am nächsten Teefestival eingeladen, das in Paris stattfinden wird.

Vugar Seyidov