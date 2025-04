Aserbaidschan nimmt an Buchmesse in Rabat teil

Baku, 21. April, AZERTAC

In der marokkanischen Hauptstadt Rabat findet derzeit die 30. Internationale Buchmesse statt. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Kommission für Literatur, Verlagswesen und Übersetzung und vereint führende kulturelle sowie bildungspolitische Institutionen aus aller Welt.

Aserbaidschan ist mit einem nationalen Stand vertreten, der vom Ministerium für Kultur der Republik Aserbaidschan organisiert und in Zusammenarbeit mit der aserbaidschanischen Botschaft in Marokko umgesetzt wird. Der Stand präsentiert eine breite Auswahl neu erschienener sowie bedeutender Bücher über Aserbaidschan und gibt den Besucherinnen und Besuchern einen tiefen Einblick in die reiche Geschichte, vielfältige Kultur und Buchkunst des Landes.

Insgesamt nehmen 775 Aussteller aus 51 Ländern an der Messe teil, was jeder Nation eine exzellente Plattform bietet, ihre kulturelle Präsenz auf internationaler Ebene zu stärken. Über 100.000 Publikationen werden präsentiert, und im Rahmen des Programms sind 26 kulturelle Veranstaltungen geplant.