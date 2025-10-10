Aserbaidschan richtet Kulturtage Turkmenistans aus

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

Vom 13. bis 15. Oktober finden in den Städten Baku und Ganja die Kulturtage Turkmenistans statt. Die Veranstaltung wird vom aserbaidschanischen Kulturministerium organisiert.

Im Rahmen der Kulturtage wird eine große Delegation von Kulturschaffenden und Kunstmeistern aus Turkmenistan nach Aserbaidschan reisen. Das Programm umfasst turkmenische Musik, angewandte und dekorative Kunst, Museumsobjekte sowie kulinarische Kostproben.

Ein besonderes Highlight der Feierlichkeiten ist die Eröffnung einer „Ecke der turkmenischen Literatur“ in der Nationalbibliothek Aserbaidschans.

Die Kulturtage Turkmenistans stellen einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung der Freundschaft zwischen beiden Völkern sowie zur Ausweitung der kulturellen Zusammenarbeit dar.