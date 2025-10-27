Aserbaidschan und Usbekistan präsentieren ihr touristisches Potenzial in Prag

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Die europäische Roadshow „Highlights der Seidenstraße“ fand in Prag, Tschechische Republik, statt.

Die gemeinsame Initiative des Aserbaidschanischen Tourismusbüros (ATB) und des Usbekischen Nationalen PR-Zentrums zielt darauf ab, die Vielfalt der kulturellen, historischen und natürlichen Schätze Aserbaidschans und Usbekistans zu präsentieren und beide Länder als faszinierende Reiseziele entlang der legendären Seidenstraße bekannt zu machen.

Die Roadshow wurde im Oktober in sechs europäischen Städten veranstaltet – Frankfurt, Wien, Zürich, Budapest, Prag und Barcelona.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter von Tourismuskomitees, Promotionszentren, Hotelketten, tschechischen Reiseagenturen sowie Leiter verschiedener Tourismusorganisationen teil. In den Präsentationen wurden die UNESCO-Welterbestätten Aserbaidschans und Usbekistans sowie der Öko-, Kulinarik-, Kultur-, Gesundheits- und Skitourismus in beiden Ländern hervorgehoben.

Darüber hinaus fanden B2B-Treffen statt, um Möglichkeiten der touristischen Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan, Usbekistan und der Tschechischen Republik zu erörtern.