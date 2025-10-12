Aserbaidschanische Pianistin gibt Solokonzert in London

London, 12. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Pianistin, Preisträgerin internationaler Wettbewerbe und Inhaberin des Präsidentschaftsstipendiums Vusala Babayeva gab ein Solokonzert im London Transport Museum.

Neben klassischen Werken ausländischer Komponisten begeisterte Vusala Babayeva das Publikum mit bedeutenden Kompositionen aus Aserbaidschan, darunter „Sevgili Janan“ von Uzeyir Hajibeyli, „Gaytaghi“ von Tofig Guliyev und „Mart“ von Vagif Mustafazade.

Die Künstlerin würdigte außerdem den 140. Geburtstag des großen Komponisten Uzeyir Hajibeyli, indem sie das Publikum über dessen unvergleichlichen Beitrag zur aserbaidschanischen Musikkultur informierte. Sie betonte, dass Uzeyir Hajibeyli als Schöpfer der ersten Oper des gesamten Ostens einen besonderen Platz in der Geschichte der Weltmusik einnimmt.

Mit ihrer virtuosen Darbietung begeisterte die Pianistin das Publikum und schuf eine eindrucksvolle musikalische Atmosphäre. Das Konzert fand seinen krönenden Abschluss im tosenden Applaus des begeisterten Publikums.

Vusala Babayeva gehört zu den zehn jungen Musikerinnen und Musikern, die für das Projekt des London Transport Museum ausgewählt wurden.

Ayten Abbasli

AZERTAC-Sonderkorrespondentin

London