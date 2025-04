Aserbaidschanische und türkische Seestreitkräfte erörtern Ausbau ihrer Zusammenarbeit

Baku, 19. April, AZERTAC

Der aserbaidschanische Verteidigungsminister, Generaloberst Zakir Hasanov, hat eine Delegation unter der Leitung des Kommandeurs der türkischen Seestreitkräfte, Admiral Ercüment Tatlıoğlu, empfangen, der zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan weilt, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Zu Beginn ihres Besuchs war die türkische Delegation im Siegespark und legte am Siegesdenkmal einen Kranz nieder. Anschließend besuchten die Gäste die Gräber von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes, Heydar Aliyev, sowie der herausragenden Augenärztin und Akademikerin Zarifa Aliyeva in der Allee der Ehre und ehrten ihr gesegnetes Andenken. In der Allee der Märtyrer besuchten die Gäste zudem die Gräber der Märtyrer, die ihr Leben für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität des Vaterlandes geopfert haben, sowie den Friedhof der türkischen Märtyrer, wo sie Kränze und Blumen niederlegten.

Der Verteidigungsminister begrüßte die Gäste herzlich und äußerte sich zufrieden über ihren Besuch in Aserbaidschan. Er betonte, dass die aserbaidschanisch-türkische Zusammenarbeit sowie die freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen auf gegenseitigem Vertrauen und Unterstützung beruhen.

Generaloberst Zakir Hasanov zeigte sich erfreut über seine Besuche im Bruderland und die dort geführten Gespräche, lobte die Organisation der in der Republik Türkei durchgeführten internationalen Übungen sowie die Professionalität der Soldaten.

Admiral Ercüment Tatlıoğlu bedankte sich seinerseits für den herzlichen Empfang und die Gastfreundschaft und zeigte sich zufrieden mit seinem Besuch in Aserbaidschan. Der hochrangige Gast hob zudem den positiven Einfluss der mittlerweile auf strategischer Allianz basierenden militärischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei auf die Entwicklung der Seestreitkräfte beider Bruderländer hervor.

Bei dem Treffen wurden der aktuelle Stand der bilateralen Beziehungen sowie Fragen zur Vertiefung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Militär und militärische Ausbildung erörtert. Darüber hinaus wurden auch Möglichkeiten und Perspektiven einer verstärkten Kooperation zwischen den Seestreitkräften beider Länder diskutiert.

Anschließend fand ein Treffen mit dem Berater des Verteidigungsministers der Republik Aserbaidschan, Generaloberst Bahtiyar Ersay, statt. Die Seiten tauschten sich ausführlich über die positiven Ergebnisse der Bemühungen zur Angleichung der aserbaidschanischen Armee an das Modell der Streitkräfte der Republik Türkei aus.

Zum Abschluss besuchte die türkische Delegation die Seestreitkräfte Aserbaidschans. Der amtierende Kommandeur der Seestreitkräfte, Kapitän zur See 1. Ranges Schahin Mammadov, empfing die Gäste und tauschte sich mit seinem türkischen Amtskollegen zu weiteren Fragen von beiderseitigem Interesse aus.