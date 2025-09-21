Bremen: Uzeyir Hajibeylis Jubiläum mit Konzert gefeiert

Berlin, 21. September, AZERTAC

In Bremen ist ein Konzert mit dem Titel ”Die Stimme aus dem Osten” zum 140. Jubiläum des Gründers der aserbaidschanischen Musikschule, des hervorragenden Komponisten Uzeyir Hajibeyli sowie des Nationalen Musiktages veranstaltet worden.

Das Konzert wurde von der Aserbaidschanischen Botschaft in Deutschland und dem Aserbaidschanischen Kulturzentrum in Deutschland organisiert und fand in der historischen und architektonisch beeindruckenden Halle „Unser Lieben Frauen Kirche – Christophus“ statt.

Auf der Bühne standen das Ensemble „Anima Schirvani“, unter der Leitung des aserbaidschanischen Musikers Tural Ismayilov sowie talentierte Künstler aus Bremen. Gemeinsam schufen sie eine atemberaubende Synthese der östlichen und westlichen Musiktraditionen.

Das Programm vereinte Werke des großen Uzeyir Hajibeyli mit Kompositionen des weltberühmten Meisters Johann Sebastian Bach. Dieser interkulturelle Dialog, ausgedrückt durch die universelle Sprache der Musik, bot dem Publikum eine Reihe einzigartiger und bezaubernder Momente.

Die Darbietungen vereinten die reichen, eindrucksvollen Melodien des Ostens mit den tiefgründigen Harmonien der europäischen klassischen Musik und vermittelten ein hohes Maß an ästhetischem Genuss.

Das Ziel der Veranstaltung war es, das einzigartige Erbe von Uzeyir Hajibeyli zu fördern und das reiche musikalische Erbe Aserbaidschans einem internationalen Publikum näherzubringen.