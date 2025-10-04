Direktor der Internationalen Buchmesse Doha besucht AZERTAC-Stand

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Der Direktor der Internationalen Buchmesse Doha, Jassim Ahmed Al-Buainain, hat im Rahmen der 11. Internationalen Buchmesse in Baku den Stand der Staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC im Baku Expo Center besucht.

Dabei überreichte er AZERTAC wertvolle Bücher, die die katarische Kultur widerspiegeln. Die Werke wurden speziell für die Messe vorbereitet und aus dem Arabischen ins Aserbaidschanische übersetzt.

„Ich freue mich sehr über die Einladung zur Buchmesse in Aserbaidschan. Es ist uns eine Ehre, Katar hier vertreten zu dürfen. Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Katar entwickeln sich stetig weiter – und wir legen großen Wert auf den interkulturellen Dialog. Im April haben wir die Katar-Woche in Baku organisiert. Solche Veranstaltungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung der bilateralen Beziehungen. Besonders freut mich das große Interesse des aserbaidschanischen Volkes an der katarischen Kultur. Wir übersetzen regelmäßig arabische Bücher ins Aserbaidschanische und umgekehrt aserbaidschanische Werke ins Arabische“, betonte Jassim Ahmed Al-Buainain.