Frankreich: Präsident Macron will über neuen Premier entscheiden

Baku, 10. Oktober, AZERTAC

In Frankreich will Präsident Macron heute einen neuen Premierminister ernennen.

Die zentrale Aufgabe des künftigen Regierungschefs wird es sein, einen Haushalt durch das zerstrittene Parlament zu bringen. Die verfassungsrechtlichen Fristen sehen vor, dass der Etatentwurf spätestens am Montag eingebracht werden muss.

Der bisherige Premier Lecornu hatte nach nur vier Wochen im Amt seinen Rücktritt erklärt. Auf Bitten Macrons hatte er bis Mittwoch noch einmal Möglichkeiten eines Auswegs aus der politischen Krise des Landes sondiert.