Hallstatt - ein Juwel im Salzkammergut

Der Weltkulturerbe Ort Hallstatt wird als einer der schönsten Seeorte der Welt bezeichnet. Eingebettet in die Berge- und Seenlandschaft der Ferienregion Dachstein Salzkammergut verzaubert das kleine Dorf mit seinem einzigartigen traditionellen Charme.

Hallstatt steht für 7.000 Jahre Weltsensationen: das älteste Seil, die älteste Treppe, die ältesten Handschuhe und den ältesten Rucksack der Welt.

Die Häuser malerisch ins Gebirge eingebettet, die kleinen Gässchen und Straßen verträumt und verwinkelt und der wunderbar klare See liegt zu Füßen der Stadt.

Besucher aus aller Welt zieht es nach Hallstatt, um die einzigartigen Originalschauplätze zu besuchen. Die wie Schwalbennester zwischen See und Berg arrangierten Häuser, das Hochtal mit den Salzwelten, die herrlichen Ausblicke und kulturellen Sehenswürdigkeiten, die eine Jahrtausende alte Geschichte erzählen, das Echerntal, das ein Naturerlebnis bietet.

Hallstatt ist nicht nur Kultur und Geschichte, sondern bietet auch zahlreiche Naturerlebnisse, die man nicht missen sollte. Wanderwege führen zu den Wasserfällen in das Echerntal, der Seewand Klettersteig ist einer der schwersten in ganz Österreich und die Bike Strecken fordern sogar von gut konditionierten Bikern alles ab.

Hallstatt ist ein traditionsreicher Welterbeort, eingebettet in die wunderschöne Landschaft der Ferienregion Dachstein Salzkammergut. Urlaub in Hallstatt bedeutet Geschichte, Kultur, Tradition sowie auch ein Erleben des Naturerbes.

Ein tiefblauer Bergsee und malerische Häuser – Hallstatt in Österreich ist der Inbegriff einer Postkartenidylle.

Touristen aus aller Welt kommen nach Hallstatt, um die kleine Gemeinde am Rande des Hallstätter Sees in Oberösterreich zu sehen. In China entstand sogar eine originalgetreue Kopie der idyllischen Kleinstadt. Als Teil der UNESCO Welterberegion Hallstatt Dachstein Salzkammergut hat Hallstatt so einiges zu bieten.

Die kleine Gemeinde bekommt in der Tat fast täglich mehr Besucher, als der Ort Einwohner hat. Das bedeutet allerdings auch, dass hier der Massentourismus Einzug gehalten hat und du die Region kaum für dich allein erkunden kannst. Trotzdem ist dieses wundervolle Reiseziel im Salzkammergut einen Besuch absolut wert. Doch das Dörfchen hat ein Problem. Die rund 800 Einwohner sehen sich jedes Jahr mit einer Million Touristen konfrontiert. In der Hochsaison gibt es schätzungsweise 7000 Besucher pro Tag.

Für was ist Hallstatt berühmt?

Hallstatt liegt im Salzkammergut in Oberösterreich, am westlichen Ufer des Hallstätter Sees. Warum ist Hallstatt so berühmt? Hallstatt ist bekannt für seine malerische Lage, die historische Bedeutung und als UNESCO-Weltkulturerbe. Außerdem diente es als Inspiration für Disney's "Frozen".