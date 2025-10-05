Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

Indonesien: Bislang 37 Tote nach Einsturz der Koranschule auf Java

Baku, 5. Oktober, AZERTAC

Nach dem Einsturz einer Koranschule in Indonesien ist die Zahl der Toten auf 37 gestiegen.

Bis Sonntagfrüh seien 141 Menschen aus den Trümmern geborgen worden, darunter eben 37 Todesopfer, teilte der Einsatzleiter des Nationalen Rettungsdienstes mit. 26 Menschen würden nach dem Unglück am vergangenen Montag noch vermisst. Die Angehörigen hatten dem Einsatz von schwerem Räumgerät zugestimmt, da keine Hoffnung mehr auf Überlebende bestand. Das mehrstöckige Gebäude der Koranschule im Osten der indonesischen Hauptinsel Java war am Montag beim Bau eines weiteren Geschosses teilweise eingestürzt.

  • 01.10.2025 [20:27]