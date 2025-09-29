Jaguar Land Rover: Milliardenkredit nach Cyberangriff

Baku, 29. September, AZERTAC

Die britische Regierung hat dem Autohersteller Jaguar Land Rover eine Garantie für Kredite über umgerechnet 1,7 Milliarden Euro gewährt.

Damit sollten Arbeitsplätze gesichert und Insolvenzen bei Zulieferbetrieben verhindert werden, hieß es. Bei dem Unternehmen müssen 33.000 Mitarbeiter seit nunmehr einem Monat wegen eines massiven Cyberangriffs zu Hause bleiben. Die Produktion steht still, während Computerspezialisten versuchen, die IT wieder in Gang zu bekommen. "Jaguar Land Rover" geht davon aus, dass dies mindestens bis Mitte der Woche andauern wird. Wer hinter dem Cyberangriff von Anfang September steckt, ist unklar.