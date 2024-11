Leyla Aliyeva nimmt an Vorführung des Dokumentarfilms ”Seaspiracy” teil

Baku, 16. November, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Gründerin und Leiterin der öffentlichen Vereinigung IDEA, (International Dialogue for Environmental Action), Leyla Aliyeva, hat am Rande der 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP29) den Pavillon der Initiative ”Fighting for International Nautical Species“ (FINS) besucht. Der Pavillon ist der Bedeutung des Schutzes der Meerestiere und der Intensivierung internationaler Bemühungen in dieser Richtung gewidmet.

AZERTAC zufolge nahm Leyla Aliyeva im Rahmen ihres Besuch im FINS-Pavillon an einer Reihe von Veranstaltungen sowie an der Vorführung eines Dokumentarfilms teil.

Der Film ”Seaspiracy“ erzähält die Auswirkungen der Fischereiindustrie auf die Umwelt, Ökosysteme und Meerestiere.

Am Ende der Veranstaltung beantwortete die Leiterin des Projekts ”Seaspiracy“, Isabella Cavalletti, zahlreiche Fragen von Besuchern.