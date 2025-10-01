Madagaskar: Proteste gegen Stromausfälle und Armut

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

In Madagaskar halten die Proteste gegen Stromausfälle und Armut trotz der Entlassung der Regierung an.

In der Hauptstadt Antananarivo versammelten sich erneut tausende Menschen, neben jungen Leuten aus der Bildungsschicht erstmals auch zahlreiche Bewohner aus den Arbeitervierteln. Wie aus ausländischen Presseberichten hervorgeht, setzten Sicherheitskräfte Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse ein.

Als Reaktion auf die tagelangen Proteste hatte Madagaskars Präsident Rajoelina gestern die Regierung entlassen. Die Demonstranten fordern allerdings auch den Rücktritt des Präsidenten. Auslöser der Proteste waren Ausfälle in der Strom- und Trinkwasserversorgung. Zuletzt richteten sie sich aber auch gegen Korruption. Nach UNO-Angaben wurden seit Ende vergangener Woche mindestens 22 Menschen durch Sicherheitskräfte getötet.