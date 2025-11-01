Offizielle Eröffnung des ART Weekend Festivals im Heydar Aliyev Zentrum

Baku, 1. November, AZERTAC

Im Heydar Aliyev Zentrum fand die offizielle Eröffnung des ART Weekend Festivals statt. Organisiert von der Heydar Aliyev Stiftung und der öffentlichen Vereinigung IDEA und mit Unterstützung des Kulturministeriums der Republik Aserbaidschan sowie Kuratoren aus mehreren Ländern.

An der Eröffnung nahmen Leyla Aliyeva, Initiatorin des Art Weekend Projekts, Vizepräsidentin der Heydar Aliyev Stiftung sowie Gründerin und Leiterin der IDEA, Arzu Aliyeva und Alena Aliyeva teil. Unter den Gästen befanden sich außerdem Anar Alakbarov, Assistent des Präsidenten der Republik Aserbaidschan und Direktor des Heydar Aliyev Zentrums, die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova, Kulturminister Adil Karimli und weitere Gäste.

Im Rahmen des Festivals finden Ausstellungen, Begegnungen und Performances in verschiedenen Ausstellungshallen, Museen, Bildungseinrichtungen sowie an ausgewählten historischen und kulturellen Orten der Hauptstadt statt. Die Eröffnung im Heydar Aliyev Zentrum präsentierte die Ausstellungen „My Seas, My Oceans“ und „The Triumph of Form“, die Werke des weltbekannten kolumbianischen Künstlers und Bildhauers Fernando Botero zeigen.

Die ausgestellten Werke umfassen 70 Jahre des schöpferischen Schaffens des kolumbianischen Künstlers. Boteros Arbeiten zeichnen sich durch leuchtende Farben und einen lebensbejahenden Geist aus. Insgesamt schuf Fernando Botero über 3.000 Gemälde und mehr als 200 Skulpturen.

Botero hat weltweit die Aufmerksamkeit eines internationalen Publikums auf sich gezogen.

Das ART Weekend Festival, das erstmals in der Baku stattfindet, läuft noch bis zum 2. November.