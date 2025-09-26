USA genehmigen Verkauf von Raketen für künftige F-35 Kampfjets der Bundeswehr

Baku, 26. September, AZERTAC

Die US-Regierung hat den Verkauf von Raketen für die künftigen F-35-Kampfflugzeuge der Bundeswehr genehmigt.

Der Auftrag habe einen Wert von gut 1,2 Milliarden US-Dollar, teilte das Pentagon mit. Konkret geht es um über 400 sogenannte Luft-Luft-Raketen mittlerer Reichweite und weitere Ausrüstung. Damit solle Deutschlands Fähigkeit verbessert werden, aktuellen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen. Auch würden auf diese Weise die deutschen sowie die gemeinsamen Planungs-, Ausbildungs- und Einsatzanforderungen der NATO unterstützt. Der F-35-Tarnkappenjet gilt derzeit als das modernste Mehrzweckkampfflugzeug der Welt. Die Bundesregierung hatte die Beschaffung von 35 Stück aus Mitteln des Sonderetats für Verteidigung auf den Weg gebracht.

Eine erste Auslieferung ist für das kommende Jahr geplant, ebenso der Beginn der Piloten-Ausbildung.