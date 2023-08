Zentralafrika: Gabuns Präsident Ali Bongo laut Putschisten unter Hausarrest

Baku, 30. August, AZERTAC

Nach dem Putschversuch in Gabun hat sich die Armee zum Verbleib von Präsident Bongo Ondimba geäußert. Wie Putschisten im Fernsehen mitteilten, befindet sich der 64-Jährige im Hausarrest. Ein Sohn sei festgenommen worden. China appellierte an die Putschisten, die Sicherheit des Präsidenten zu garantieren.

Das Land solle im Interesse der Bevölkerung so schnell wie möglich zu Ordnung und Sicherheit zurückkehren, erklärte das Außenministerium in Peking. Nach Korrespondentenberichten wurde der Putsch in Gabuns Hauptstadt Libreville von hunderten Menschen gefeiert.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell zeigte sich besorgt. Der Putsch drohe die gesamte Region zu destabilisieren. Die EU-Verteidigungsminister wollen heute bei ihrem Treffen im spanischen Toledo über die Lage beraten.

Mehrere Militärs waren heute früh im Fernsehen aufgetreten und hatten die Machtübernahme in Gabun verkündet. Sie begründeten ihren Putsch damit, dass die Präsidentschafts- und Parlamentswahl vom vergangenen Wochenende gefälscht worden seien. Kurz vorher hatte die Wahlkommission den seit 14 Jahren amtierenden Präsidenten Bongo Ondimba zum Wahlsieger erklärt. Er habe gut 64 Prozent der Stimmen erhalten. Die Opposition hält die Abstimmung für manipuliert. Nach der Wahl waren Ausgangssperren verhängt und das Internet abgeschaltet worden. Die Regierung in Libreville gab als Grund an, dass im Netz zu Gewalt aufgerufen worden sei.